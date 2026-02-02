Тутберидзе прилетела в Италию на Олимпиаду

Фотографию с тренером опубликовал конькобежец Кошкин. Дочь Тутберидзе будет знаменосцем сборной Грузии, а в соревнованиях примут участие ее воспитанники Аделия Петросян и чемпион Европы Ника Эгадзе

Аделия Петросян и Этери Тутберидзе (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прилетела в Италию, где 6 февраля стартует зимняя Олимпиада. Фотографию с Тутберидзе на улице Милана опубликовал казахстанский конькобежец Евгений Кошкин в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Тутберидзе является тренером россиянки Аделии Петросян, которая выступит на Олимпиаде в нейтральном статусе. Тренер была и на олимпийском отборе в Пекине в сентябре, где сопровождала сборную Грузии.

За Грузию на Играх-2026 выступит дочь Тутберидзе Диана Дэвис (в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным). Дэвис будет одним из знаменосцев сборной Грузии на церемонии открытия Игр.

На Олимпиаде выступит и ученик Тутберидзе Ника Эгадзе, который в январе победил на чемпионате Европы.