Тутберидзе прилетела в Италию на Олимпиаду
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прилетела в Италию, где 6 февраля стартует зимняя Олимпиада. Фотографию с Тутберидзе на улице Милана опубликовал казахстанский конькобежец Евгений Кошкин в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Тутберидзе является тренером россиянки Аделии Петросян, которая выступит на Олимпиаде в нейтральном статусе. Тренер была и на олимпийском отборе в Пекине в сентябре, где сопровождала сборную Грузии.
За Грузию на Играх-2026 выступит дочь Тутберидзе Диана Дэвис (в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным). Дэвис будет одним из знаменосцев сборной Грузии на церемонии открытия Игр.
На Олимпиаде выступит и ученик Тутберидзе Ника Эгадзе, который в январе победил на чемпионате Европы.
