 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,03 x 8 2 105 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 21 x 1,07 2 11,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,4 x 3,2 2 2,05 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,65 x 3,55 2 6,1 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,1 2 6,8 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,9 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Олимпиада-2026⁠,
0

Тутберидзе прилетела в Италию на Олимпиаду

Этери Тутберидзе прилетела в Италию на Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2026
Фотографию с тренером опубликовал конькобежец Кошкин. Дочь Тутберидзе будет знаменосцем сборной Грузии, а в соревнованиях примут участие ее воспитанники Аделия Петросян и чемпион Европы Ника Эгадзе
Аделия Петросян и Этери Тутберидзе
Аделия Петросян и Этери Тутберидзе (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прилетела в Италию, где 6 февраля стартует зимняя Олимпиада. Фотографию с Тутберидзе на улице Милана опубликовал казахстанский конькобежец Евгений Кошкин в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Тутберидзе является тренером россиянки Аделии Петросян, которая выступит на Олимпиаде в нейтральном статусе. Тренер была и на олимпийском отборе в Пекине в сентябре, где сопровождала сборную Грузии.

За Грузию на Играх-2026 выступит дочь Тутберидзе Диана Дэвис (в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным). Дэвис будет одним из знаменосцев сборной Грузии на церемонии открытия Игр.

На Олимпиаде выступит и ученик Тутберидзе Ника Эгадзе, который в январе победил на чемпионате Европы.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
фигурное катание Олимпиада-2026 Этери Тутберидзе Аделия Петросян
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Этери Тутберидзе фото
Этери Тутберидзе
тренер по фигурному катанию, спортсменка
24 февраля 1974 года
Материалы по теме
Трусова подтвердила возвращение в большой спорт и переход к Тутберидзе
Спорт
Дочь Тутберидзе будет знаменосцем Грузии на открытии Олимпиады
Спорт
Ученик Тутберидзе выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
В Москве заработал «цифровой военкомат» с системой «одного окна» Город, 15:32
В Петербурге задержали подозреваемого в похищении 9-летнего мальчика Общество, 15:29
В минздраве Подмосковья рассказали о состоянии пациента с оспой обезьян Общество, 15:23
Эксперты оценили риски для китайских автомобилей из-за аномальных холодов
РАДИО
 Авто, 15:22
Бастрыкин попросил разрешить завести дело о взятке против судьи в ЛНР Политика, 15:21
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Российских юниоров допустили в пятом командном виде спорта Спорт, 15:17
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Заявление Каллас о «законе джунглей» и мировом порядке. Видео Политика, 15:14
Роднина фразой «попрыгали и ладно» оценила возвращение Валиевой Спорт, 15:07
Поиски пропавшего в Петербурге мальчика продолжаются уже три дня Общество, 15:07
В ФРГ арестовали пятерых подозреваемых в поставках для оборонки России Политика, 15:05
Руцентр разработал индекс деловой активности для доменного рынка Компании, 15:00
Полиция показала, как мошенники через бота крадут доступ к «Госуслугам» Общество, 14:51
Гибридные Zeekr 9Х массово ломаются в России. Что случилось Авто, 14:50