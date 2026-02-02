Маклауда признали лучшим форвардом недели в КХЛ за два победных гола

Маклауд из «Авангарда» стал форвардом недели в КХЛ после двух победных шайб

Майкл Маклауд (Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск))

Канадский нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд, забросивший победные шайбы в ворота «Трактора» и московского «Динамо», признан лучшим игроком своего амплуа на прошлой неделе в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Всего Маклауд забросил три шайбы и сделал три передачи в трех матчах. При этом омичи впервые за семь сезонов одержали гостевую победу над «Динамо» (4:1).

Еще один игрок «Авангарда» Никита Серебряков стал лучшим вратарем — в двух матчах он отразил более 98% бросков, а против «Трактора» (1:0) сыграл на ноль.

Среди защитников лига впервые отметила Митчелла Миллера из «Ак Барса», у которого гол и три передачи в двух матчах.

Лучшим новичком стал 19-летний защитник ЦСКА Иван Патрихаев, который забил победный гол в дерби с «Динамо» (1:0) и сделал две передачи в игре с «Северсталью» (4:2).

ЦСКА занимает пятое место в Западной конференции, в Восточной конференции «Авангард» идет вторым, «Ак Барс» — третьим.