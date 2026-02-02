Маклауда признали лучшим форвардом недели в КХЛ за два победных гола
Канадский нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд, забросивший победные шайбы в ворота «Трактора» и московского «Динамо», признан лучшим игроком своего амплуа на прошлой неделе в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
Всего Маклауд забросил три шайбы и сделал три передачи в трех матчах. При этом омичи впервые за семь сезонов одержали гостевую победу над «Динамо» (4:1).
Еще один игрок «Авангарда» Никита Серебряков стал лучшим вратарем — в двух матчах он отразил более 98% бросков, а против «Трактора» (1:0) сыграл на ноль.
Среди защитников лига впервые отметила Митчелла Миллера из «Ак Барса», у которого гол и три передачи в двух матчах.
Лучшим новичком стал 19-летний защитник ЦСКА Иван Патрихаев, который забил победный гол в дерби с «Динамо» (1:0) и сделал две передачи в игре с «Северсталью» (4:2).
ЦСКА занимает пятое место в Западной конференции, в Восточной конференции «Авангард» идет вторым, «Ак Барс» — третьим.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии