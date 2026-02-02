Медведев и Рублев поднялись в рейтинге ATP после Australian Open
Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев улучшили свое положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на одну строчку, поднявшись на 11-е и 14-е места соответственно. Обновленный рейтинг опубликован на сайте ATP.
На завершившемся 1 февраля Australian Open Медведев дошел до 1/8 финала, а Рублев и еще один россиянин Карен Хачанов проиграли в третьем раунде. Хачанов остался на 18-м месте.
В топ-10 рейтинга серб Новак Джокович после финала Australian Open сместил с третьего места немецкого теннисиста Александра Зверева, американец Тейлор Фриц стал седьмым, а его соотечественник Бен Шелтон — девятым.
Лидер рейтинга испанец Карлос Алькарас после победы в Мельбурне увеличил отрыв от идущего вторым итальянца Янника Синнера до 3350 очков.
На этой неделе в ATP-туре проходит только турнир категории 250 во французском Монпелье, россияне в нем не участвуют.
