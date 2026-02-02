 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,03 x 8 2 105 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 21 x 1,07 2 11,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,4 x 3,25 2 2,03 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,65 x 3,55 2 6,1 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,1 2 6,8 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,9 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Медведев и Рублев поднялись в рейтинге ATP после Australian Open

Медведев и Рублев поднялись в рейтинге после Australian Open, Джокович — в топ-3
Медведев поднялся на 11-е место, Рублев — на 14-е, Хачанов остался 18-м. Из россиян в Мельбурне только Медведев дошел до 1/8 финала
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев улучшили свое положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на одну строчку, поднявшись на 11-е и 14-е места соответственно. Обновленный рейтинг опубликован на сайте ATP.

На завершившемся 1 февраля Australian Open Медведев дошел до 1/8 финала, а Рублев и еще один россиянин Карен Хачанов проиграли в третьем раунде. Хачанов остался на 18-м месте.

В топ-10 рейтинга серб Новак Джокович после финала Australian Open сместил с третьего места немецкого теннисиста Александра Зверева, американец Тейлор Фриц стал седьмым, а его соотечественник Бен Шелтон — девятым.

Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема»
Спорт
Карлос Алькарас и Новак Джокович

Лидер рейтинга испанец Карлос Алькарас после победы в Мельбурне увеличил отрыв от идущего вторым итальянца Янника Синнера до 3350 очков.

На этой неделе в ATP-туре проходит только турнир категории 250 во французском Монпелье, россияне в нем не участвуют.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
теннис ATP Даниил Медведев Андрей Рублев Карен Хачанов Новак Джокович Карлос Алькарас
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Джокович побил 54-летний рекорд на Australian Open
Спорт
Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема»
Спорт
Павлюченкова проиграла американке на старте крупного турнира в Абу-Даби
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Как арестовывали владельца сауны, где погибли пять подростков. Видео Общество, 13:58
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Не цепляйтесь за стабильность. 12 заповедей устойчивого лидера Образование, 13:48
В Кремле оценили прогресс переговоров с Украиной за год Политика, 13:41
A Bola узнала о решении Роналду бойкотировать матч «Ан-Насра» Спорт, 13:41
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
В Домодедовскую больницу поступил второй пациент с оспой обезъян Общество, 13:36
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Что ждет рынок легковых автомобилей в 2026 году Компании, 13:30
МИД Ирана вызвал всех послов Евросоюза после объявления КСИР террористами Политика, 13:28
В Москве задержали мужчину за избиение пассажира в метро Общество, 13:25
Турагенты сообщили о росте нового дешевого способа отдохнуть на Мальдивах Экономика, 13:18
Bloomberg узнал, кто станет следующим генеральным директором Disney Бизнес, 13:15
Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве Политика, 13:11
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10