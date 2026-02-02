Медведев и Рублев поднялись в рейтинге после Australian Open, Джокович — в топ-3

Медведев и Рублев поднялись в рейтинге ATP после Australian Open

Медведев поднялся на 11-е место, Рублев — на 14-е, Хачанов остался 18-м. Из россиян в Мельбурне только Медведев дошел до 1/8 финала

Даниил Медведев (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев улучшили свое положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на одну строчку, поднявшись на 11-е и 14-е места соответственно. Обновленный рейтинг опубликован на сайте ATP.

На завершившемся 1 февраля Australian Open Медведев дошел до 1/8 финала, а Рублев и еще один россиянин Карен Хачанов проиграли в третьем раунде. Хачанов остался на 18-м месте.

В топ-10 рейтинга серб Новак Джокович после финала Australian Open сместил с третьего места немецкого теннисиста Александра Зверева, американец Тейлор Фриц стал седьмым, а его соотечественник Бен Шелтон — девятым.

Лидер рейтинга испанец Карлос Алькарас после победы в Мельбурне увеличил отрыв от идущего вторым итальянца Янника Синнера до 3350 очков.

На этой неделе в ATP-туре проходит только турнир категории 250 во французском Монпелье, россияне в нем не участвуют.