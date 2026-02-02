В НХЛ произошла вторая за месяц российско-американская вратарская драка

До 2026 года вратарских драк в НХЛ не было более пяти лет

Российский голкипер Андрей Василевский подрался с вратарем соперника (Фото: Mike Carlson / Getty Images)

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский подрался с американским вратарем «Бостон Брюинз» Джереми Суэймэном в матче регулярного чемпионата НХЛ на открытом воздухе.

Драка началась в середине второго периода после того, как Суэймэн ударил сыгравшего на добивании форварда «Тампы-Бэй» Брэндона Хейгела. После этого Василевский поехал на чужую половину, и началась драка голкиперов.

Это уже вторая вратарская драка за последние недели. 20 января россиянин Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») подрался с американцем Алексом Недельковичем («Сан-Хосе Шаркс»).

До этого стычек между голкиперами не было с 2020 года, когда подрались Кэмерон Тэлбот из «Калгари Флэймз» и Майк Смит из «Эдмонтон Ойлерз».

«Тампа-Бэй» победила «Бостон» со счетом 6:5.