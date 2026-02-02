 Перейти к основному контенту
Спорт
Россиянин прервал рекордную серию в НБА и забросил мяч в свое кольцо

Россиянин Демин прервал рекордную серию в НБА и забросил мяч в свое кольцо
Егор Демин набрал три очка, сделал одну результативную передачу за 14 минут 34 секунды в матче с «Детройтом»
Егор Демин
Егор Демин (Фото: Jeremy Chen / Getty Images)

Российский разыгрывающий «Бруклина Нетс» Егор Демин прервал рекордную среди новичков в НБА серию из матчей с трехочковыми бросками.

Он остановился на отметке в 34 матча. Серия прервалась в игре регулярного чемпионата с «Детройтом» (77:130)

Демин набрал три очка, сделал одну результативную передачу за 14 минут 34 секунды.

Во второй четверти 19-летний Демин после промаха со штрафного защитника Кейда Каннингема хотел подобрать мяч, но после касания одной рукой забил в свое кольцо.

В прошлой игре Демин установил рекорд НБА по продолжительности серии матчей с трехочковыми бросками среди новичков, превзойдя достижение Руди Фернандеса (сезон 2008/09) и Лэндри Шэмета (сезон 2018/19) — 33 игры. Тогда «Бруклин Нетс» обыграл «Юту Джаз» со счетом 109:99.

Демин стал самым молодым игроком в истории НБА, кому удалось набрать в матче 25 или более очков, совершить десять или более подборов и реализовать пять или более трехочковых бросков. Предыдущий рекорд принадлежал Виктору Вембаньяме из «Сан-Антонио Сперс» (29 февраля 2024 года; 20 лет и 56 дней).

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

