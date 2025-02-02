«Интер» вырвал ничью у «Милана» на 93-й минуте
«Милан» сыграл вничью с «Интером» в 23-м туре чемпионата Италии со счетом 1:0.
У «Милана» на 45-й минуте забил Тейани Рейндерс, действующий чемпион сравнял счет на третьей компенсированной минуте — отличился Стефан де Врей.
Команда Сержиу Консейсау 6 января одолела «Интер» в финале Суперкубка Италии со счетом 3:2.
«Интер» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице, у «Милана» 35 очков и восьмая строчка.
«Милан» начинал сезон с Паулу Фонсекой, но в конце декабря отправил его в отставку.
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