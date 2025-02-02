«Интер» вырвал ничью у «Милана» в Серии А на 93-й минуте

«Интер» вырвал ничью у «Милана» на 93-й минуте

Матч 23-го тура Серии А завершился со счетом 1:1

Фото: Marco Luzzani / Getty Images

«Милан» сыграл вничью с «Интером» в 23-м туре чемпионата Италии со счетом 1:0.

У «Милана» на 45-й минуте забил Тейани Рейндерс, действующий чемпион сравнял счет на третьей компенсированной минуте — отличился Стефан де Врей.

Команда Сержиу Консейсау 6 января одолела «Интер» в финале Суперкубка Италии со счетом 3:2.

«Интер» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице, у «Милана» 35 очков и восьмая строчка.

«Милан» начинал сезон с Паулу Фонсекой, но в конце декабря отправил его в отставку.