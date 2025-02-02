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Спорт ,  
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«Арсенал» одержал крупнейшую победу над «Манчестер Сити» за 22 года

«Арсенал» одержал крупнейшую победу над «Манчестер Сити» за 22 года в АПЛ
Матч в Лондоне завершился со счетом 5:1 в пользу «Арсенала»
Футболист &laquo;Манчестер Сити&raquo; Фил Фоден
Футболист «Манчестер Сити» Фил Фоден (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Лондонский «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в домашнем матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 5:1. «Арсенал» одержал свою самую крупную победу в истории турнира над действующими чемпионами.

У хозяев поля забили Мартин Эдегор (2-я минута), Томас Парти (56), Майлз Льюис-Скелли (62), Кай Хаверц (76) и Итан Нванери (90+3).

Единственный гол гостей на счету Эрлинга Холанда (55).

Это самое крупное поражение «Сити» от «Арсенала» с февраля 2003 года, когда манчестерцы с таким же счетом уступили соперникам на своем поле в АПЛ.

«Арсенал» не проигрывает в АПЛ на протяжении 14 матчей (девять побед, пять ничьих) впервые с декабря 2018 года. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета стал лишь третьим тренером, который провел пять игр без поражений во всех турнирах против Хосепа Гвардиолы (после Томаса Тухеля и Юргена Клоппа).

«Сити» пропустил более четырех мячей за матч в четвертый раз за сезон (антирекорд при Гвардиоле). В этом сезоне «Сити» пропустил 53 гола в 36 играх во всех турнирах, тогда как в прошлом сезоне — всего на гол больше за 59 матчей.

У «Манчестер Юнайтед» прервалась трехматчевая победная серия
Спорт
Фото:Carl Recine / Getty Images

Для «Манчестер Сити» это самое крупное гостевое поражение в АПЛ с января 2017 года (0:4 от «Эвертона»).

У «Арсенала» 17-летний Нванери и 18-летний Льюис-Скелли стали самыми молодыми игроками, забившими в АПЛ действующим чемпионам, после Уэйна Руни в 2003 году.

«Арсенал» выиграл второй матч подряд в АПЛ и с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице.

У «Манчестер Сити» прервалась шестиматчевая беспроигрышная серия в АПЛ, действующие чемпионы занимают четвертое место.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Манчестер Сити Арсенал Лондон Английская премьер-лига (АПЛ)


 

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