«Спартак» объявил об уходе форварда сборной Ямайки
Ямайский нападающий Шамар Николсон и «Спартак» досрочно расторгли контракт по соглашению сторон, сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.
В январе «Чемпионат» писал, что Николсоном интересуется мексиканская «Тихуана».
Николсон был игроком «Спартака» с 2022 года, прошлый сезон провел в аренде во французском «Клермоне».
Всего ямаец провел за «Спартак» 57 матчей и забил 16 мячей, выиграл Кубок России и стал автором первого хет-трика «красно-белых» на новом стадионе.
Николсон забил 19 голов в 56 матчах за сборную Ямайки.
«Спартак» после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
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