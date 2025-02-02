«Спартак» объявил об уходе форварда сборной Ямайки

Контракт с Шамаром Николсоном расторгнут по соглашению сторон. Ямаец был игроком «красно-белых» с 2022 года и выиграл с ними Кубок России

Шамар Николсон (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Ямайский нападающий Шамар Николсон и «Спартак» досрочно расторгли контракт по соглашению сторон, сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.

В январе «Чемпионат» писал, что Николсоном интересуется мексиканская «Тихуана».

Николсон был игроком «Спартака» с 2022 года, прошлый сезон провел в аренде во французском «Клермоне».

Всего ямаец провел за «Спартак» 57 матчей и забил 16 мячей, выиграл Кубок России и стал автором первого хет-трика «красно-белых» на новом стадионе.

Николсон забил 19 голов в 56 матчах за сборную Ямайки.

«Спартак» после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.