У «Манчестер Юнайтед» прервалась трехматчевая победная серия

МЮ уступил на своем поле «Кристал Пэлас» со счетом 0:2, потерял из-за серьезной травмы Лисандро Мартинеса и опустился на 13-е место в АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» (МЮ) проиграл «Кристал Пэлас» в 24-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере завершилась со счетом 0:2. Дубль оформил Жан-Филипп Матета (64-я, 89-я минуты).

В концовке встречи защитник МЮ Лисандро Мартинес получил травму и упал на газон, схватившись за колено. Он покинул поле на носилках.

Для МЮ это первое поражение после трех побед подряд (во всех турнирах). В АПЛ с начала прошлого сезона только «Вулверхэмптон» проиграл больше домашних матчей (16), чем МЮ (13).

МЮ еще ни разу в этом сезоне не выиграл два матча подряд в АПЛ и занимает 13-е место в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» расположился строчкой выше.