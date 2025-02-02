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Спорт ,  
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У «Манчестер Юнайтед» прервалась трехматчевая победная серия

«Кристал Пэлас» прервал трехматчевую победную серию «Манчестер Юнайтед»
МЮ уступил на своем поле «Кристал Пэлас» со счетом 0:2, потерял из-за серьезной травмы Лисандро Мартинеса и опустился на 13-е место в АПЛ
Фото: Carl Recine / Getty Images
Фото: Carl Recine / Getty Images

«Манчестер Юнайтед» (МЮ) проиграл «Кристал Пэлас» в 24-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере завершилась со счетом 0:2. Дубль оформил Жан-Филипп Матета (64-я, 89-я минуты).

В концовке встречи защитник МЮ Лисандро Мартинес получил травму и упал на газон, схватившись за колено. Он покинул поле на носилках.

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Для МЮ это первое поражение после трех побед подряд (во всех турнирах). В АПЛ с начала прошлого сезона только «Вулверхэмптон» проиграл больше домашних матчей (16), чем МЮ (13).

МЮ еще ни разу в этом сезоне не выиграл два матча подряд в АПЛ и занимает 13-е место в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» расположился строчкой выше.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Манчестер Юнайтед Английская премьер-лига (АПЛ)


 

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