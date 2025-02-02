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Спорт ,  
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«Спартак» разгромил «Астану» в товарищеском матче в ОАЭ

«Спартак» разгромил «Астану» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ
Матч завершился со счетом 4:1
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Московский «Спартак» одержал волевую победу над «Астаной» в товарищеском матче на тренировочном сборе в ОАЭ.

Игра в Дубае завершилась со счетом 4:1.

У казахстанской команды отличился Алекса Аманович на десятой минуте.

У «Спартака» забивали Даниил Хлусевич (21), Никита Чернов (30), Хесус Медина (53), Даниил Зорин (56).

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Во время сбора «Спартак» принимает участие в Зимнем кубке РПЛ. Ближайший матч в этом товарищеском турнире у «красно-белых» запланирован на 7 февраля с «Динамо».

«Спартак» занимает третье место в РПЛ после 18 туров, уступая лидирующему «Краснодару» два очка.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва


 

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