«Трактор» пропустил в концовке, но обыграл аутсайдера КХЛ в овертайме
Челябинский «Трактор» в овертайме победил «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).
У хозяев льда дубль оформил Андрей Светлаков (47-я и 61-я минуты), еще один гол на счету Сергея Телегина (16).
У «Сочи» забивали Василий Мачулин (25) и Даниил Сероух (57).
«Трактор» занимает первое место в Восточной конференции, «Сочи» последний в Западной конференции.
Результаты других матчей дня:
«Амур» — «Барыс» — 5:0;
«Адмирал» — «Сибирь» — 3:4 (после овертайма).
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