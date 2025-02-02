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Спорт ,  
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«Трактор» пропустил в концовке, но обыграл аутсайдера КХЛ в овертайме

Дубль Светлакова помог «Трактору» победить «Сочи» в КХЛ
«Трактор» вел у «Сочи» до 57-й минуты, гости сравняли счет, но пропустили в овертайме. У Андрея Светлакова дубль
Фото: Официальный сайт ХК «‎Трактор»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Трактор»

Челябинский «Трактор» в овертайме победил «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

У хозяев льда дубль оформил Андрей Светлаков (47-я и 61-я минуты), еще один гол на счету Сергея Телегина (16).

У «Сочи» забивали Василий Мачулин (25) и Даниил Сероух (57).

«Трактор» занимает первое место в Восточной конференции, «Сочи» последний в Западной конференции.

Результаты других матчей дня:

«Амур» — «Барыс» — 5:0;

«Адмирал» — «Сибирь» — 3:4 (после овертайма).

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Трактор ХК Сочи


 

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