«Милан» отдал капитана сборной Испании в аренду «Галатасараю»
Чемпион Европы в составе сборной Испании, нападающий «Милана» Альваро Мората прибыл в Стамбул для подписания соглашения об аренде с «Галатасараем», сообщила пресс-служба турецкого клуба.
«Галатасарай» мог быть единственной причиной, по которой я приехал в Турцию», — заявил 32-летний Мората.
Как пишет Marca, срок аренды рассчитан до 30 июня, после чего «Галатасарай» должен выкупить форварда за €15 млн.
В Турции испанец будет зарабатывать €900 тыс. в месяц — больше, чем в «Милане», и столько же, сколько арендованный стамбульским клубом у «Наполи» Виктор Осимхен.
Мората перешел в «Милан» в июле 2024-го из мадридского «Атлетико», подписав четырехлетний контракт. В этом сезоне он забил за команду шесть голов в 25 матчах. «Милан» в конце декабря назначил главным тренером Сержиу Консейсау и занимает восьмое место в Серии А.
У «Галатасарая» первое место в турецкой суперлиге с отрывом в шесть очков от «Фенербахче».
В сборной Испании Мората провел 84 матча и забил 37 голов с 2014 года, выиграл с командой Евро-2024 и Лигу наций (2023).
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