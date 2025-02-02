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Спорт ,  
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«Милан» отдал капитана сборной Испании в аренду «Галатасараю»

«Милан» отдал капитана сборной Испании Альваро Морату в аренду «Галатасараю»
Альваро Мората будет одним из самых высокооплачиваемых игроков стамбульской команды, которая должна выкупить его у «Милана» в конце сезона
Альваро Мората
Альваро Мората (Фото: Jurij Kodrun / Getty Images)

Чемпион Европы в составе сборной Испании, нападающий «Милана» Альваро Мората прибыл в Стамбул для подписания соглашения об аренде с «Галатасараем», сообщила пресс-служба турецкого клуба.

«Галатасарай» мог быть единственной причиной, по которой я приехал в Турцию», — заявил 32-летний Мората.

Как пишет Marca, срок аренды рассчитан до 30 июня, после чего «Галатасарай» должен выкупить форварда за €15 млн.

В Турции испанец будет зарабатывать €900 тыс. в месяц — больше, чем в «Милане», и столько же, сколько арендованный стамбульским клубом у «Наполи» Виктор Осимхен.

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Мората перешел в «Милан» в июле 2024-го из мадридского «Атлетико», подписав четырехлетний контракт. В этом сезоне он забил за команду шесть голов в 25 матчах. «Милан» в конце декабря назначил главным тренером Сержиу Консейсау и занимает восьмое место в Серии А.

У «Галатасарая» первое место в турецкой суперлиге с отрывом в шесть очков от «Фенербахче».

В сборной Испании Мората провел 84 матча и забил 37 голов с 2014 года, выиграл с командой Евро-2024 и Лигу наций (2023).

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Галатасарай ФК Милан сборная Испании по футболу


 

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