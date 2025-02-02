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Спорт ,  
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Матч КХЛ отложили более чем на час из-за аварии на линии электропередачи

Матч «Адмирала» в КХЛ отложили на час из-за аварии на линии электропередачи
Игру «Адмирал» — «Сибирь» задержали более чем на час из-за отсутствия освещения на арене
Фото: Телеграм-канал ХК «Адмирал»
Фото: Телеграм-канал ХК «Адмирал»

Встречу регулярного чемпионата между «Адмиралом» и новосибирской «Сибирью» во Владивостоке задержали более чем на час из-за аварии на линии электропередачи, сообщила пресс-служба КХЛ.

Игра должна была начаться в 10:00 мск, ее перенесли на 11:15 мск.

В КХЛ отметили, что оперативно отреагировали на ситуацию совместно с клубом и всеми службами, задействованными при проведении матча, и приняли меры для ее решения.

В октябре 2024-го из-за технических проблем отложили на два часа начало матча другого дальневосточного клуба КХЛ — хабаровского «Амура». Тогда перед игрой с череповецкой «Северсталью» ледозаливочная машина повредила ледовую поверхность на арене.

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Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

В матче «Адмирал» — «Сибирь» идет второй период, счет —  2:3.

«Адмирал» занимает седьмое место в Восточной конференции, «Сибирь» — восьмое.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Сибирь ХК Адмирал


 

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