Матч КХЛ отложили более чем на час из-за аварии на линии электропередачи
Встречу регулярного чемпионата между «Адмиралом» и новосибирской «Сибирью» во Владивостоке задержали более чем на час из-за аварии на линии электропередачи, сообщила пресс-служба КХЛ.
Игра должна была начаться в 10:00 мск, ее перенесли на 11:15 мск.
В КХЛ отметили, что оперативно отреагировали на ситуацию совместно с клубом и всеми службами, задействованными при проведении матча, и приняли меры для ее решения.
В октябре 2024-го из-за технических проблем отложили на два часа начало матча другого дальневосточного клуба КХЛ — хабаровского «Амура». Тогда перед игрой с череповецкой «Северсталью» ледозаливочная машина повредила ледовую поверхность на арене.
В матче «Адмирал» — «Сибирь» идет второй период, счет — 2:3.
«Адмирал» занимает седьмое место в Восточной конференции, «Сибирь» — восьмое.
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