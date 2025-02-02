Тактаров раскритиковал тренерский штаб Шары Буллета после поражения в UFC

По мнению Олега Тактарова, тренерский штаб Шары Буллета «занимался чем угодно», но не подготовкой бойца перед боем против Майкла Пейджа на турнире UFC Fight Night 250. Тренер Азизян заявил РБК, что «наши проблемы мы не разглашаем»

Фото: Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) (Фото: соцсети Шарабутдина Магомедова)

Если бы у россиянина Шарабутдина Магомедова (Шара Буллет) был более квалифицированный тренерский штаб, то бой против британца Майкла Пейджа мог быть более успешным. Об этом «РБК Спорт» заявил первый российский чемпион UFC Олег Тактаров.

«Шара мог выступить гораздо лучше, если бы был нормальный тренерский штаб, который занимается своей работой, а не придумывал бы сказки про старших товарищей, не разменивался до боя, не тратил бы энергию на пустое. В любом случае, все, что было до боя, способствовало тому, что он выступил ниже своих возможностей. И отсутствие грамотного тренерского штаба — это вообще подножка. Лучше одному приезжать, чем с такими табунами», — сказал Тактаров.

По мнению Тактарова, «всегда должен быть человек, который разбирается, который прошел весь этот путь». «Ему не надо тренировать, ему достаточно дать один совет», — заявил он.

По мнению Тактарова, Буллету не хватало концентрации и профессионального наставничества еще до начала его поединка на турнире UFC. «Ему не хватило собранности, экономии энергии до боя. А также профессионального слова, совета до боя. Разбор полетов и правильный план на бой. И все, что должен делать учитель для бойца», — отметил он.

Также Тактаров отметил, что главная цель бойца — выигрывать так, чтобы судьи не влияли на результат. «Я не собираюсь критиковать судей или рассуждать над этой темой. Это не моя работа. Просто я считаю, что выигрывать надо так, чтобы судьи не мешали в этом вопросе. Это мое мнение», — заключил Тактаров.

Тренером Шары Буллета является Гор Азизян. Он является основателем Академии боевых искусств GORMMA в Москве, которая действует с 2004 года.

После боя Азизян заявил, что у него нет вопросов к судейскому решению и он полностью с ним согласен. «С решением судей я согласен. Чего не хватило Буллету? Наши проблемы мы не разглашаем», — сказал Азизян «РБК Спорт».

На турнире UFC Fight Night 250 Шара Буллет уступил Майклу Пейджу единогласным решением судей — 30–27, 30–27, 29–28. Это стало первым поражением в карьере бойца.

Ранее 30-летний Буллет демонстрировал серию из четырех побед в UFC. Теперь в его активе 15 побед в 16 боях в смешанных единоборствах.

В активе 37-летнего Пейджа 23 победы и три поражения.