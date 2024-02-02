«Спартак» победил «Торпедо» в своем первом товарищеском матче в межсезонье

«Спартак» победил «Торпедо» в своем первом матче в межсезонье

Встреча завершилась со счетом 3:2. У «красно-белых» голы забили Антон Зиньковский, Хесус Медина и Квинси Промес

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Футболисты «Спартака» победили московское «Торпедо» со счетом 3:2 в своем первом товарищеском матче на сборах в ОАЭ.

У победителей голы забили Антон Зиньковский, Хесус Медина и Квинси Промес. В составе проигравших отличились Йорди Рейна и Александр Орехов.

Далее «Спартак» в Абу-Даби сыграет на Зимнем Кубке РПЛ, где его соперниками будут «Ростов», казахстанский «Кайрат» и действующий чемпион ОАЭ «Шабаб Аль‑Ахли», который возглавляет бывший тренер московского «Локомотива» Марко Николич.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Ростовом» 7 февраля.

«Спартак» набрал 30 очков в 18 турах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ перед зимней паузой, уступая восемь очков лидирующему «Краснодару».