«Спартак» победил «Торпедо» в своем первом матче в межсезонье
Футболисты «Спартака» победили московское «Торпедо» со счетом 3:2 в своем первом товарищеском матче на сборах в ОАЭ.
У победителей голы забили Антон Зиньковский, Хесус Медина и Квинси Промес. В составе проигравших отличились Йорди Рейна и Александр Орехов.
Далее «Спартак» в Абу-Даби сыграет на Зимнем Кубке РПЛ, где его соперниками будут «Ростов», казахстанский «Кайрат» и действующий чемпион ОАЭ «Шабаб Аль‑Ахли», который возглавляет бывший тренер московского «Локомотива» Марко Николич.
В следующем матче «Спартак» сыграет с «Ростовом» 7 февраля.
«Спартак» набрал 30 очков в 18 турах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ перед зимней паузой, уступая восемь очков лидирующему «Краснодару».
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