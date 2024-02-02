Бывшего футболиста сборной Боливии застрелили во время матча
Бывший защитник сборной Боливии Серхио Хауреги был застрелен на поле во время любительского матча в Мексике. Об этом сообщает газета AS.
Инцидент произошел в городе Куаутла. Хауреги подошел к скамейке запасных, когда к нему подбежал неизвестный и выстрелил шесть раз. Стрелок скрылся на мотоцикле, ожидавшем его у входа на площадку. Службы экстренной помощи прибыли на место происшествия, но не смогли спасти 38-летнего Хауреги.
Местная полиция начала расследование.
Хауреги большую часть своей профессиональной карьеры провел в Боливии, хотя один сезон отыграл за швейцарский «Ивердон-Спорт». Карьеру защитник завершил в 2012 году. В сборной Боливии Хауреги провел 13 матчей.
В 2009 году Хауреги во время матча ударил нападающего «Ориенте Петролеро» Леонардо Медину ногой по лицу, за что получил красную карточку. Медину тогда доставили в больницу, а Хауреги запретили играть в футбол в Боливии девять месяцев.
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