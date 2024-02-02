Экс-боец UFC Штырков рассказал, что в него дважды стреляли в Екатеринбурге

Экс-боец UFC рассказал, как в него дважды стреляли в Екатеринбурге

Тридцатипятилетний Иван Штырков вспомнил о своих студенческих годах. «А что — жили на Уралмаше. Обычное дело. Пацаны решали вопросы», — сказал он

Иван Штырков (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бывший боец UFC Иван Штырков рассказал «Матч ТВ», что в студенческие годы в него дважды стреляли из травматического оружия в Екатеринбурге.

«Обычная молодежная жизнь. Как раньше это называли — стрелкой или сходкой. Во время разговора что‑то пошло не так, и кто‑то начал стрелять вместо того, чтобы драться», — сказал Штырков.

Боец рассказал, что несколько пуль попали ему в ноги, из-за чего остались шрамы. «Ничего критичного — шкурку просто попортили. Ну вот такая история, ну, а что — жили на Уралмаше. Обычное дело. Пацаны решали вопросы, и кто‑то пригубил. Это было в институтское время», — добавил он.

Во время второй перестрелки пуля задела руку Штыркова. «Да и были разные ситуации. У нас в городе был клуб «Чили», он вроде до сих пор есть. Отдыхали, и мы вышли на улицу. Ребятам что‑то не понравилось, и они из машины давай стрелять по нам. Чуть‑чуть руку зацепило. Вот так жили», — сказал он.

На счету 35-летнего Штыркова 22 победы в ММА, два поражения и одна ничья. В своем последнем поединке россиянин одержал победу над казахстанским бойцом Бакытжанулы Асылжаном на турнире RCC 13.

Штырков в мае 2019 года подписал контракт с UFC, но не провел в промоушене ни одного боя, поскольку в его допинг-тесте было обнаружено незначительное количество запрещенного препарата для набора мышечной массы. Россиянин не стал дожидаться решения дисциплинарной комиссии и разорвал контракт.