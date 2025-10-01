СКА в третий раз за месяц проиграл бывшему клубу Ларионова «Торпедо»

СКА повел в домашнем матче с «Торпедо» со счетом 2:0, но позволил нижегородцам сравнять счет и победить в овертайме — 3:2. «Торпедо» выиграло три матча у СКА с начала сезона

Петербургский СКА проиграл нижегородскому «Торпедо» в овертайме матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 2:3.

В основное время у СКА отличились Игорь Ларионов-младший (на 35-й минуте) и Бреннан Менелл (38). У «Торпедо» забили Егор Виноградов (46) и Василий Атанасов (54).

Победную шайбу на четвертой минуте овертайма забросил Роберт Нарделла.

СКА возглавляет Игорь Ларионов, который ранее тренировал «Торпедо».

Команды в третий раз встречались с начала сезона, первые две игры также остались за «Торпедо» — 3:2 (после овертайма), 5:2.

Результаты других матчей дня:

«Авангард» — «Адмирал» — 6:1;

«Автомобилист» — «Амур» — 3:1;

«Барыс» — «Локомотив» — 1:5;

«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 5:2;

«Динамо» Минск — «Северсталь» — 2:5.