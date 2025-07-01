Иранский футболист клуба РПЛ вернулся в Россию
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммаджавад Хоссейнеджад (Джавад) вернулся из Ирана в Россию, сообщил журналистам генеральный директор клуба РПЛ Шамиль Газизов.
«Джавад вернулся в Россию, уже в Москве. Он вылетел напрямую из Тегерана в Москву. Сегодня будет выезжать в Кисловодск на сборы», — цитирует Газизова ТАСС.
Джавад пропустил начало тренировочных сборов «Динамо». Газизов 14 июня говорил, что иранский хавбек находится на родине, «цел и здоров», но не может вылететь в Россию из-за прерванного авиасообщения на фоне конфликта Ирана с Израилем.
22-летний Джавад играет за махачкалинский клуб с августа 2024 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 29 матчей, забил три гола.
«Динамо» заняло 11-е место в РПЛ.
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