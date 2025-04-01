Касаткина заявила, что тронута поддержкой ее решения сменить гражданство
Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина благодарна всем за поддержку ее решения сменить спортивное гражданство. Об этом она написала в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Касаткина 29 марта сообщила, что австралийское правительство приняло ее заявление на получение постоянного вида на жительство (ВНЖ) и она теперь будет представлять эту страну.
«Я была невероятно тронута всем позитивом и поддержкой, которые получила с момента принятия решения. Это было совсем нелегко, но положительные отзывы фанатов и игроков значат для меня очень много. Честно — спасибо», — написала Касаткина.
Спортсменка уточнила, что ее команда первой обратилась в Федерацию тенниса Австралии по поводу смены гражданства. «Они направили меня к экспертам, которые могли бы помочь мне с процессом иммиграции, а также предложили письмо поддержки для моего заявления. Я горжусь тем, что теперь представляю Австралию, и надеюсь, что все будут гордиться мной как на корте, так и за его пределами», — заключила теннисистка.
Ранее Касаткина заявила, что «должна была сделать этот шаг, если хотела оставаться собой».
На данный момент Касаткина занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В марте уступила статус первой ракетки России 17-летней Мирре Андреевой.
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