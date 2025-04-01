Большунов выиграл спринт в финале Кубка России по лыжным гонкам

Трехкратный олимпийский чемпион в финальном забеге опередил Константина Тиунова и Савелия Коростелева

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в спринте свободным стилем в финале Кубка России в Апатитах (Мурманская область).

В финальном забеге он показал результат 2 минуты 51,31 секунды.

Второе место занял Константин Тиунов (отставание +1,31 секунды), третьим стал Савелий Коростелев (+1,40).

Ранее в финале Кубка России Большунов, у которого весь сезон были различные проблемы со здоровьем, также выиграл гонки на 3 км свободным стилем и 10 км классическим стилем.

У женщин в личном спринте победу одержала Наталья Терентьева (3.17,64), опередившая Дарью Непряеву (+0,13) и Милену Габушеву (+3,17).