Большунов выиграл спринт в финале Кубка России по лыжным гонкам
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в спринте свободным стилем в финале Кубка России в Апатитах (Мурманская область).
В финальном забеге он показал результат 2 минуты 51,31 секунды.
Второе место занял Константин Тиунов (отставание +1,31 секунды), третьим стал Савелий Коростелев (+1,40).
Ранее в финале Кубка России Большунов, у которого весь сезон были различные проблемы со здоровьем, также выиграл гонки на 3 км свободным стилем и 10 км классическим стилем.
У женщин в личном спринте победу одержала Наталья Терентьева (3.17,64), опередившая Дарью Непряеву (+0,13) и Милену Габушеву (+3,17).
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