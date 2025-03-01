Дзюба заявил, что повторение рекорда Кержакова было омрачено поражением
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил журналистам, что повторение бомбардирского рекорда Александра Кержакова было омрачено поражением его клуба от «Пари НН».
«Акрон» в субботу в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил в гостях «Пари НН» со счетом 1:2. У проигравших отличился Дзюба, который сравнялся с Кержаковым в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. Теперь у обоих по 233 мяча за карьеру во всех турнирах.
«Гол омрачен результатом. Для меня поражение хуже. Но сравняться с такой легендой всего российского футбола, как Кержаков, бомбардира всея Руси, дорогого стоит», — цитирует Дзюбу «Чемпионат».
По словам 36-летнего футболиста, через какое-то время он будет гордиться своим достижением, но сейчас все мысли о следующей игре.
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