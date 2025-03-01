Дзюба заявил, что повторение рекорда Кержакова было омрачено поражением

Дзюба — о повторении рекорда Кержакова: мой гол был омрачен поражением «Акрона»

Нападающий «Акрона» после поражения от «Пари НН» отметил, что через какое-то время он будет гордиться своим достижением, но сейчас все мысли о следующей игре тольяттинского клуба

Артем Дзюба (Фото: телеграм-канал ФК «Акрон»)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил журналистам, что повторение бомбардирского рекорда Александра Кержакова было омрачено поражением его клуба от «Пари НН».

«Акрон» в субботу в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил в гостях «Пари НН» со счетом 1:2. У проигравших отличился Дзюба, который сравнялся с Кержаковым в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. Теперь у обоих по 233 мяча за карьеру во всех турнирах.

«Гол омрачен результатом. Для меня поражение хуже. Но сравняться с такой легендой всего российского футбола, как Кержаков, бомбардира всея Руси, дорогого стоит», — цитирует Дзюбу «Чемпионат».

По словам 36-летнего футболиста, через какое-то время он будет гордиться своим достижением, но сейчас все мысли о следующей игре.