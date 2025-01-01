Путин поздравил российского шахматиста Непомнящего с победой на ЧМ

Путин отметил, что Непомнящий на «отлично» прошел всю соревновательную дистанцию, а в финале проявил недюжинную выдержку и твердый настрой на победу

Фото: Kalizhan Ospanov / XinHua / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил российского шахматиста Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу. Телеграмма Путина шахматисту опубликована на сайте Кремля.

«Вы на «отлично» прошли всю соревновательную дистанцию, в финале проявили недюжинную выдержку и твердый настрой на победу, — говорится в телеграмме. — Заслуженно стали чемпионом мира, разделив это почетное звание с опытнейшим Магнусом Карлсеном. Молодец!»

Впервые в истории сразу два шахматиста были признаны чемпионами мира по блицу. Игра шла до трех побед в партиях. В первых двух победил Карлсен. Непомнящий совершил камбэк с 0-2 и перевел матч в тай-брейк до первой победы. И после третьей ничейной партии Карлсен предложил разделить титул.

По словам Непомнящего, его удивило предложение соперника. Россиянин высказал недовольство решением разделить титул с Карлсеном и надежду на то, что в дальнейшем подобного не повторится.

Карлсен, в свою очередь, отметил, что сил продолжать не было, поэтому он предложил разделить титул.