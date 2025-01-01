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Американец назвал посмешищем решение разделить титул ЧМ по блицу

Ниманн назвал посмешищем решение поделить титул ЧМ между Непомнящим и Карлсеном
Американец также напомнил, что международная федерация из-за Карлсена изменила дресс-код ЧМ. Случилось это после дисквалификации норвежца на ЧМ по рапиду из-за джинсов

Американский шахматист Ханс Ниманн в соцсети Х назвал посмешищем решение разделить титул чемпиона мира по блицу между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.

Впервые в истории сразу два шахматиста были признаны чемпионами мира по блицу. Игра шла до трех побед в партиях. В первых двух победил Карлсен. Непомнящий совершил камбэк с 0-2 и перевел матч в тай-брейк до первой победы. И после третьей ничейной партии Карлсен предложил разделить титул.

«Есть лишь один чемпион мира, — написал Ниманн. — Это не тот титул, которым можно просто поделиться. Шахматный мир официально стал посмешищем».

Непомнящий и Карлсен разделили первое место на чемпионате по блицу
Спорт

Американец также напомнил, что международная федерация из-за Карлсена изменила дресс-код. Случилось это после дисквалификации норвежца на ЧМ по рапиду из-за джинсов.

«Я не могу поверить, что официальная организация шахмат контролируется одним игроком второй раз на этой неделе! Чемпион мира может быть только один — отметил Ниманн. — Представьте финал US Open: Алькарас и Синнер решают просто разделить первое место, а организаторы впервые в истории придумывают для них новое правило из-за финансовых угроз?»

«FIDE переходит от штрафов для Карлсена до права создавать совершенно новые правила, — добавил он. — Похоже, что регулирующий орган шахмат не намерен быть беспристрастным. Кажется, их волнует только то, что думает один игрок».

Непомнящий высказал недовольство решением разделить титул с Карлсеном
Спорт
Ян Непомнящий

Ниманн известен своим скандалом с читерством. Эта история получила огласку после того, как он обыграл Магнуса Карлсена 4 сентября 2023 года на турнире в Сент-Луисе. Норвежец позднее заявил, что снимается с соревнований. Американский гроссмейстер Хикару Накамура после этого сообщил, что Карлсен снялся с турнира из-за подозрений в жульничестве Ниманна, а также что того забанили на Chess.com. Сам Ниманн признал, что несколько раз жульничал, но только в юности, и подал в суд на Карлсена иск на $100 млн за «ложные обвинения». В июне стало известно, что иск, по которому ответчиками проходили также Накамура и Chess.com, был отклонен судом в США.

На чемпионате мира по блицу Ниманн вновь оказался в центре внимания после того, как российский гроссмейстер Даниил Дубов не вышел на партию против него.

Россиянин рассказал, что проспал. «Я пошел в свой номер в отеле, чтобы быстро подготовиться, а потом уснул. Когда я проснулся, было уже слишком поздно. Мне не повезло», — сказал Дубов NRK.

На вопрос, был ли это на самом деле протест против Ниманна, Дубов ответил: «Слушайте, я впервые в США, не могу контролировать джетлаг».

Сам Ниманн написал в соцсети Х, что «трусость — это отсутствие характера», и заявил, что готов сыграть с Дубовым в блиц на любых условиях. «Я оплачу его проезд/проживание и отдам $10 тыс. на благотворительность, если он победит», — добавил американец.

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Теги
Ян Непомнящий Ханс Моке Ниманн Магнус Карлсен шахматы Международная шахматная федерация (FIDE)
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Непомнящий высказал недовольство решением разделить титул с Карлсеном
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Непомнящий и Карлсен разделили первое место на чемпионате по блицу
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