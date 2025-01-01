Шахматисты Непомнящий и Карлсен разделили первое место на чемпионате по блицу

Непомнящий и Карлсен разделили первое место на чемпионате по блицу

На шахматном чемпионате мира по блицу первое место разделили россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен, сообщает Международная шахматная федерация (FIDE) в Х.

«У нас два победителя чемпионата мира по блицу FIDE в 2024 году», — сообщила федерация и опубликовала кадры, на которых Непомнящий и Карслен пожимают друг другу руки.

Всего шахматисты сыграли семь партий. В первых двух победил Карлсен, в следующих двух — Непомнящий. Затем были три дополнительные партии, которые завершились ничьей. В итоги норвежец предложил россиянину разделить победу, указывает FIDE.

Место в финале Непомнящий обеспечил себе, одержав победу на Уэсли Со из США, Карслен победил поляка Яна-Кшиштофа Дуду.

В рейтинге федерации Карлсен сейчас находится на первом месте, Непомнящий — на восьмом.