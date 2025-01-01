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Медаль на Олимпиаде, Сафонов в ПСЖ и уход Надаля. Чем запомнился 2024 год

Названы главные спортивные события 2024 года
Возвращение в ринг Майка Тайсона, триумф Сергея Бобровского в НХЛ, игра Алексея Миранчука за американскую «Атланту» и завершение карьеры Рафаэля Надаля. Эти и другие главные события в 2024 году — в подборке «РБК Спорт»
Фото: Alexey Belkin / Global lool press
Фото: Alexey Belkin / Global lool press

Выступление россиян на Олимпиаде

Олимпийские игры 2024 года в Париже стали важным событием для спортивного мира, но для российских спортсменов участие в них было ограничено из-за санкций и отстранения, наложенного Международным олимпийским комитетом (МОК). В результате под нейтральным флагом выступали 15 атлетов из России. Теннисная пара Мирра Андреева и Диана Шнайдер единственные, кто завоевал медали на играх. В их активе серебро.

Гораздо больше наград выиграли россияне, которые сменили в разное время спортивное гражданство. Всего их было более 60 человек, из них 17 добрались до пьедестала почета.

Переход Сафонова в ПСЖ

Голкипер сборной России Матвей Сафонов летом неожиданно перешел в ПСЖ из «Краснодара» за €20 млн. О деталях переговоров СМИ узнали, когда по сути уже все было решено, поэтому слухами трансфер не успел обрасти. Этот переход стал самым крупным в истории РПЛ после введения санкций и большого отказа от сделок с российскими клубами, о которых рассказывал «РБК Спорт» агент Герман Ткаченко.

За новый клуб 25-летний Сафонов играет не регулярно, но и подолгу в запасе не остается. Он уже успел сыграть за парижан во всех турнирах — Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Франции. В кубковом матче с «Лансом» он стал главным героем встречи. В серии пенальти Сафонов отразил два удара, обеспечив своей команде выход в 1/16 финала турнира.

Рекорды сборной США на Олимпийских играх по баскетболу

Сборная США по баскетболу стала обладательницей золота Олимпийских игр в пятый раз подряд. В финале турнира в Париже американцы обыграли команду-хозяйку, сборную Франции, со счетом 98:87.

Самым результативным игроком у победителей стал Стефен Карри, набравший 24 очка и сделавший пять результативных передач, а лучшим игроком матча назвали центрового французов Виктора Вембаньямау с 26 очками.

Также Леброн Джеймс сделал два перехвата, доведя общее количество до 44, и установил новый рекорд на Олимпиаде по этому показателю, превзойдя россиянина Андрея Кириленко (43 перехвата). А 35-летний Кевин Дюрант стал первым в истории баскетболистом, завоевавшим четыре олимпийские медали.

Последний раз сборная США не сумела взять олимпийское золото в 2004 году в Афинах, уступив Аргентине в полуфинале (81:89), и затем обыграв Литву в игре за бронзу (104:96).

Завершение карьеры Рафаэля Надаля

Выдающийся испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 38 лет. Его последним турниром стал Кубок Дэвиса, где он уступил голландцу Ботику ван де Зандсхулпу, 80-й ракетке мира.

Надаль потерпел лишь второе поражение в одиночном разряде за всю свою карьеру в Кубке Дэвиса, при этом записав на свой счет 29 побед. Первое поражение произошло в феврале 2004 года от чешского теннисиста Иржи Новака.

В 2023 году испанец получил травму во втором круге Australian Open и вскоре признал, что восстановление пошло не по плану. В 2024 году Надаль провел всего 19 матчей в ATP, а за последние два сезона— лишь 23.

За свою карьеру, начавшуюся в 2001 году, Надаль достиг 92 побед на турнирах ATP, включая 22 титула на турнирах «Большого шлема». Из них рекордные 14 были завоеваны на «Ролан Гаррос», четыре — на US Open, и по два — на Australian Open и Уимблдоне. В его активе также 36 титулов «Мастерс», и подавляющее большинство турниров (63) он выиграл на грунтовых кортах. Из крупных соревнований испанец не смог выиграть лишь Итоговый турнир ATP. Надаль — единственный представитель «большой четверки» (в квартет сильнейших спортсменов также входят Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей), которому не покорился этот турнир.

Сенсационное выступление Грузии на Евро

В марте 2024 года сборная Грузии по футболу одержала историческую победу в финале стыковых матчей за выход на чемпионат Европы 2024 года. Подопечные французского тренера Вилли Саньоля в основное время сыграли вничью с греками, но в итоге оказались сильнее в серии пенальти — 4:2.

Евро-2024 стал первым большим турниром для Грузии, которая никогда ранее не проходила в финальную часть континентальных чемпионатов. Попав в очень непростую группу, команда считалась не только главным аутсайдером в своей четверке, но и во всем турнире. Грузины начали Евро с поражения от Турции (1:3), однако затем сыграли вничью с Чехией (1:1), а после сенсационно победили Португалию (2:0) и смогли выйти в плей-офф с первого места.

В 1/8 финала сборная Грузии уступила со счетом 1:4 испанцам, которые в итоге стали победителями Евро-2024.

Родри стал обладателем «Золотого Мяча»

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри впервые стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболиста мира по версии журнала France Football. Церемония прошла 28 октября в парижском театре Шатле.

В топ-3 лучших футболистов мира по итогам 2023/2024 также вошли игроки мадридского «Реала» — Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем, занявшие второе и третье место соответственно.

Испанский полузащитник Родри стал самым неожиданным победителем «Золотого мяча». Это связано с тем, что на протяжении нескольких месяцев инсайдеры называли фаворитом форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

В прошлом сезоне Родри сумел достичь значительных успехов: он стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, был признан лучшим игроком турнира, а также выигрывал с клубом Английскую Премьер-Лигу, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В 2023/24 сезоне футболист забил 12 голов и отдал 15 передач. Родри стал первым опорным полузащитником и первым игроком «Манчестер Сити», удостоенным этой награды, а также первым испанцем с 1960 года, получившим «Золотой мяч».

Переход Миранчука в «Атланту» и его выступление в MLS

В конце июля полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в клуб североамериканской MLS «Атланта Юнайтед». Сумма трансфера составила рекордные для этой команды €15 млн. Футболист выступал в Италии в 2020 года, а сезон 2022/23 провел в аренде в «Торино». В прошлом сезоне россиянин выиграл с командой из Бергамо Лигу Европы, однако так и не появился на поле в финальной встрече с «Байером» (3:0), оставшись на скамейке запасных.

На данный момент Миранчук провел за свой новый клуб 14 матчей, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. В плей-офф MLS россиянин помог «Атланте» выбить из турнира «Интер Майами» во главе с Лионелем Месси.

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил, что на данном этапе это большой успех для Миранчука, «но надо двигаться дальше».

Бетербиев стал абсолютным чемпионом по боксу

В ночь с 12 на 13 октября россиянин Артур Бетербиев одержал победу над соотечественником Дмитрием Биволом и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе. До этого момента единственным абсолютным чемпионом из России был Костя Цзю, который выступал под австралийским флагом.

Перед боем Бетербиев владел титулами WBC, IBF и WBO, а после завоевал пояс суперчемпиона мира WBA, ранее принадлежавший Биволу. Оба боксера выступали под флагами других стран из-за запрета на использование российской символики: Бетербиев — с канадской, Бивол — как боец из Кыргызстана.

Бетербиев одержал победу в 12-раундовом бою спорным решением судей (114-114, 115-113, 116-112). Один судья зафиксировал ничью, а двое отдали победу Бетербиеву. Наибольшее обсуждение вызвало решение третьего судьи, который предпочел Биволу всего четыре раунда.

После поединка оба боксера высказали готовность к реваншу, и уже в декабре была объявлена дата боя — 22 февраля 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Возвращение Майка Тайсона

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон, завершивший профессиональную карьеру в боксе почти 20 лет назад, вернулся в ринг. В ноябре 2024 года «Железный Майк» провел поединок против блогера Джейка Пола. Боксерский бой длился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

Изначально поединок должен был состоятся 20 июля, но его перенесли из-за проблем со здоровьем 58-летнего Тайсона. В мае, во время авиаперелета, он почувствовал себя плохо и нуждался в медицинской помощи. У него обострились симптомы язвы, что вызвало тошноту и головокружение за 30 минут до приземления.

Несмотря на возраст и состояние Майк Тайсон после боя отказался прекращать выступать и заявил о возможном поединке с братом Пола — Логаном.

Сергей Бобровский стал обладателем Кубка Стэнли

В конце июня 2024 годар российский голкипер Сергей Бобровский стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз». При этом в финале его команда проиграла три встречи подряд, однако в решающем седьмом матче смогла победить «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 2:1. Бобровского назвали одним из самых полезных игроков серии — впервые в истории капитан команды после круга почета передал главный трофей НХЛ вратарю.

В октябре Бобровский установил рекорд, он быстрее всех среди российских вратарей одержал 400 побед в НХЛ. Для достижения россиянину потребовалось всего 707 матчей, что стало самым быстрым результатом в истории лиги. Прежний рекорд по скорости достижений 400 побед принадлежал шведскому голкиперу Хенрику Лундквисту (727 матчей). Бобровский стал 14-м вратарем в НХЛ с таким количеством победных матчей.

Независимость КХЛ

В июле 2024 года руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провело удаленное совещание с клубами по вопросам изменений в федеральном законе «О физической культуре и спорте», после чего лига получила независимость от Федерации хоккея России (ФХР).

ФХР рассмотрело обращение лиги и расторгла договоры о делегировании прав на чемпионат страны. Теперь, когда сборная России сможет участвовать в турнирах под эгидой IIHF, клубы будут отпускать лучших игроков на Олимпийские игры и чемпионаты мира. КХЛ сохранила паузу на Кубок «Первого канала», а также будет подавать заявки в Минспорт для включения своих чемпионатов в единый календарный план, сохранив их статус официальных соревнований.

Также лига будет самостоятельно взаимодействовать с Минспортом по лимиту на легионеров. При этом КХЛ продолжит финансировать детский хоккей и заниматься аккредитацией хоккейных агентов, а также аттестацией судей.

Кроме выхода из-под юрисдикции ФХР, совет директоров лиги внедрил изменения в правила начисления очков в овертайме. С 2024/2025 сезона в случае поражения в дополнительное время после замены вратаря полевым игроком команде не будут начисляться очки.

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