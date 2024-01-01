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Вратарь сборной России рассказал, как полицейские в Баку «разводили» его

Вратарь сборной России Лунев рассказал, как полицейские в Баку «разводили» его
Лунев сообщил, что сначала его обвинили в резком перестроении, а затем в вождении в нетрезвом виде. По его словам, на предложение предоставить записи видеокамер и пройти алкотестер полицейские ответили отказом, отвезя его в отдел
Андрей Лунев
Андрей Лунев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Вратарь сборной России и азербайджанского клуба «Карабах» Андрей Лунев рассказал, что во время пребывания в Азербайджане местные полицейские доставили его в участок и пытались «развести». Лунева цитирует «РБ-Спорт»

«Спокойно ехал по одной из главных улиц. Я знаю их правила дорожного движения, понимаю, что нельзя резко перестраиваться, что это приравнивается к лихачеству, — подчеркнул вратарь. — И вдруг меня догоняет полицейская машина с мигалками, тормозит. И дальше начинается разводяняк, мол, вы быстро ехали, быстро меняли полосы».

Лунев сообщил, что сначала его обвинили в резком перестроении, а затем в вождении в нетрезвом виде. По его словам, на предложение предоставить записи видеокамер и пройти алкотестер полицейские ответили отказом, отвезя его в отделение.

«Там ко мне выходит их главный и опять начинает рассказывать, что я неправильно перестраивался. Как только я заговорил про алкотестер, он сразу перешел с русского на азербайджанский, — добавил вратарь сборной России. — В итоге я звонил человеку из клуба, он приезжал помогал. Но штраф мне заплатить все равно пришлось, потому что там если тебя привозят в полицейский участок, ты обязан заплатить вне зависимости от того, прав или нет».

Лунев дебютировал за сборную в 2017 году. Всего он провел в составе национальной команды семь игр. В ноябре 2023 года впервые за два года был вызван в сборную.

Лунев перешел в «Карабах» (базируется в Баку) летом 2023 года из немецкого «Байера», где за два сезона провел две игры. В азербайджанском клубе стал основным вратарем и помог команде выйти в плей-офф Лиги Европы. Российский голкипер вошел в топ-3 по сейвам в текущем сезоне Лиги Европы

Теги
Андрей Лунев Футбол сборная России по футболу
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