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В число игроков месяца КХЛ впервые за 12 лет вошел хоккеист «Витязя»

В число игроков месяца КХЛ впервые за 12 лет вошел хоккеист «Витязя»
Форвард подмосковного «Витязя» Иван Воробьев в восьми матчах набрал 7 очков (5+2)
Хоккеисты &laquo;Витязя&raquo; атакуют игрока &laquo;Локомотива&raquo;
Хоккеисты «Витязя» атакуют игрока «Локомотива» (Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС)

Форварда подмосковного «Витязя» Ивана Воробьева признали лучшим новичком декабря Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В восьми матчах он набрал 7 очков (5+2). Впервые с февраля 2012 года в списке лучших игроков КХЛ оказался представитель «Витязя».

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Александр Шаров стал лучшим нападающим в декабре. Он набрал 11 очков (пять голов и шесть передач) в восьми играх при лучшем в декабре показателе полезности (+13). Он впервые в карьере признан лучшим нападающим месяца в КХЛ.

Также впервые в число лучших игроков месяца вошел вратарь ярославского «Локомотива» Даниил Исаев, который одержал пять побед в шести матчах. Он отразил 95% бросков при коэффициенте надежности 1,33.

Лучшим защитником месяца стал Альберт Яруллин («Трактор»). На его счету 10 очков (4+6) в девяти матчах. Он впервые с 2019 года оказался среди лучших игроков месяца.

Теги
КХЛ Континентальная хоккейная лига Хоккей
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