При пожаре в одном из зданий Дакки погибло 56 человек

При пожаре в одном из зданий Дакки погибло 56 человек

Не менее 56 человек погибли при пожаре в здании Chawkbazar, расположенном в старом районе столицы Бангладеш — Дакки. Есть опасения, что число жертв может увеличиться, сообщает Reuters со ссылкой на местного представителя пожарной службы.

«На данный момент найдено 56 тел. Их число может увеличиться, поскольку поиски людей продолжаются», — сообщил директор пожарной службы и гражданской обороны Джульфикар Рахман.

Как пишет местное издание Daily Star, пожар вспыхнул накануне вечером около 22:40 (19:40 мск) на химическом складе на первом этаже пятиэтажного здания под названием Hazi Wahed Mansion. Генеральный директор пожарной службы и гражданской обороны Али Ахмед подтвердил, что затем пламя быстро распространилось по трем другим зданиям поблизости, включая общественный центр.

Из числа раненых по меньшей мере 16 получили ожоги, а еще 30 получили ранения, пытаясь спастись от огня. Пять человек, пострадавших от ожогов ,находятся в критическом состоянии, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Причины пожара не называются.