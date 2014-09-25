Дело «Башнефти»: за что Евтушенкову грозит до семи лет лишения свободы

Переход башкирской нефтяной компании из государственной собственности в частную начался еще в 2003 году. АФК «Система» Владимира Евтушенкова не выкупала акции «Башнефти» и других предприятий башкирского ТЭКа у государства: компания приобретала их в течение нескольких лет у структур Урала Рахимова, сына бывшего президента Башкортостана. Но это не помешало следствию спустя 11 лет после приватизации компании выдвинуть против Евтушенкова обвинения в легализации денежных средств.

РБК проследил всю цепочку движения акций башкирских предприятий, чтобы воссоздать историю, из-за которой один из крупнейших российских бизнесменов оказался фигурантом уголовного дела и был помещен под домашний арест.