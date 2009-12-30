ВЦИОМ: Более половины россиян считают, что эпоха Б.Ельцина принесла стране больше плохого, чем хорошего.

Более половины россиян (56%) считают, что эпоха первого президента РФ Бориса Ельцина принесла стране больше плохого, чем хорошего. Такие данные были получены в ходе опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом за прошедшее десятилетие доля таких респондентов значительно снизилась (с 67%). В настоящее время такой точки зрения придерживаются, в основном, сторонники КПРФ (79%) и малообразованные россияне (66%). Каждый пятый уверен, что в годы правления Б.Ельцина было больше плюсов (20%, в 2000г. - 16%). Как правило, так думают приверженцы "Справедливой России" (28%) и высокообразованные респонденты (25%).

По данным экспертов, сегодня большинство россиян считают, что решение Б.Ельцина о досрочной отставке и передаче власти преемнику Владимиру Путину было во всех отношениях правильным (66%). Такое мнение наиболее характерно для сторонников "Единой России" и "Справедливой России" (75% и 74% соответственно). 16% респондентов полагают, что это был верный поступок, однако считают, что преемника выбирать не следовало, - такая точка зрения свойственна в первую очередь приверженцам КПРФ (26%). По мнению 7% респондентов, Б.Ельцину следовало подобрать другого преемника, в основном так думают сторонники ЛДПР (11%). В меньшинстве те, кто уверен, что это было полностью ошибочное решение.

Чаще всего россияне заявляют, что заявление Б.Ельцина о досрочной отставке вызвало у них удовлетворение (39%), однако в 2000г. таких респондентов было значительно больше (52%). Значительная группа опрошенных сообщает, что это событие не вызвало у них особых эмоций (32%, в 2000г. - 10%). По 7% испытали удивление и восхищение, 4% - недоумение, по 2% - сожаление и возмущение, 1% - тревогу.

Как и прежде, россияне наиболее склонны связывать уход Б.Ельцина с его болезнями и неспособностью исполнять обязанности президента (38%). Как правило, так думают пожилые респонденты (44%). Больше стало тех, кто объясняет этот поступок желанием Б.Ельцина освободить место молодым политикам (с 14% в 2000г. до 20%) или же давлением критики (с 14 до 19%). За минувшее десятилетие вдвое меньше стало тех, кто считает, что целью этого поступка было обеспечение В.Путину условий в борьбе за пост президента России (с 29% до 14%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 26-27 декабря 2009г. Опрошены 1,6 тыс. человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.