В учреждениях образования Карелии запретили использование бенгальских огней.

В учреждениях образования Республики Карелия, в соответствии с принятыми усиленными мерами безопасности, запрещено использование бенгальских огней. Как передает пресс-служба республиканского правительства, также в период новогодних и рождественских праздников нельзя будет применять пиротехнические изделия во всех помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий. Такая информация была озвучена в ходе сегодняшнего совместного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и межведомственной комиссии по координации деятельности субъектов профилактики правонарушений Карелии.



По данным временно исполняющего обязанности начальника управления госпожарнадзора МЧС Карелии Алексея Перцева, в республике массовые мероприятия могут проводиться в 680 заведениях, в том числе в 469 учреждениях образования и в 127 культурно-зрелищных. К текущему моменту по итогам проведенных проверок в указанных заведениях в суд направлено 11 материалов, по результатам рассмотрения которых может быть приостановлена деятельность нарушителей правил пожарной безопасности.