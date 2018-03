Невский судостроительно-судоремонтный завод спустил на воду танкер-бункеровщик для Норвегии.

ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (Ленинградская область) спустило на воду танкер-бункеровщик прибрежного плавания дедвейтом 850 т. Как сообщает пресс-служба предприятия, заказчиком судна Oslo-Tank выступает Haugland Tankers AS, дочернее предприятие Bergen Tankers AS (Норвегия). Проект судна разработан бюро Skipskonsulent AS (Норвегия).

Длина бункеровщика составляет 47,85 м, ширина - 10 м, высота борта - 4 м, осадка - 2,85 м. Объем грузовых танков - 750 куб м. Судно предназначено для транспортировки и выдачи на суда светлых и темных нефтепродуктов.

Как говорится в сообщении, в настоящее время завод достраивает судно Berger-Tank, предназначенное для того же заказчика.

ОАО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" основано в 1913г. как Шлиссельбургские судоремонтные мастерские. Завод является дочерним предприятием ОАО "Северо-западное пароходство".