В Мурманской обл. мужчине предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Мурманской области предъявил обвинение мужчине в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ) и ношении огнестрельного оружия (ч.1 ст.222 УК РФ). Как передает пресс-служба регионального следственного управления, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщилось ранее, в сентябре 2009г. сотрудники правоохранительных органов пытались задержать мужчину с автоматом АК-47. Злоумышленник, в свою очередь, направил оружие на милиционеров, передернул затвор и нажал на спусковой крючок, однако выстрелы не последовали.

Отметим, максимальное наказание, грозящее преступнику за совершение данного преступления, - пожизненное лишение свободы.