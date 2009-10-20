В Вологодской обл. возбуждено дело по факту установки контрафактных крановых узлов на Северо-Европейском газопроводе.

В Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту установки контрафактных крановых узлов на участке Северо-Европейского газопровода. Как передает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, производство начато в соответствии с ч.2 ст.215.3 УК РФ (приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов, совершенное в отношении магистральных трубопроводов).

Как выявила прокурорская проверка, в частности, монтаж и эксплуатация крановых узлов на Вологодском участке Северо-Европейского газопровода осуществлялись без разрешения органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также без документов, гарантирующих безопасную эксплуатацию.