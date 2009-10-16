"Ингосстрах" выплатил ЛОМО 30 млн руб. страхового возмещения ущерба, причиненного пожаром в апреле 2009г.

"Ингосстрах" выплатил ОАО "ЛОМО" первый транш страхового возмещения в размере 30 млн руб. Как передает пресс-служба страхового общества, страховым событием стал пожар, произошедший на территории предприятия 17 апреля 2009г.



Отметим, огонь вспыхнул в арендованном у ЛОМО помещении кондитерской фабрики. В результате были повреждены конструктивные элементы, внутренняя и внешняя отделка, инженерное оборудование и кровля здания. Проведенное расследование показало, что причиной возгорания стала аварийная работа электрооборудования. Для определения размера убытка "Ингосстрах" привлек компанию Cunningham Lindsey Russia. В настоящее время продолжается сбор документации для определения полной суммы ущерба.



Напомним, в январе 2009г. филиал ОСАО "Ингосстрах" в Петербурге заключил договор с ОАО "ЛОМО" на сумму в 1 млрд 721 млн 592 тыс. руб. Предмет договора - страхование комплекса нежилых зданий, как имущества, передаваемого в залог. Полис покрывает риски, связанные с пожаром, повреждением водой, стихийными бедствиями, взрывом, злоумышленными действиями третьих лиц, кражей с незаконным проникновением и грабежом, наездом транспортных средств, падением летательных объектов, боем стекол.



Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО) было основано в 1914г. и стало первым в стране производителем оптики для российской армии. В 1993г. компания была приватизирована и сейчас представляет собой предприятие со 100-процентный частным капиталом.



ОСАО "Ингосстрах" работает на рынке страхования с 1947г. Компания присутствует в 220 российских городах.