В Петербурге Арбитраж сегодня рассмотрит иск "Технопромэкспорта" о взыскании с ТГК-1 долга в размере 1 млрд руб.

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области сегодня состоятся предварительные слушания по иску ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" о взыскании с ОАО "ТГК-1" задолженности в размере 1 млрд 78 млн руб. за выполнение подрядных работ по строительству энергоблока N4 Южной ТЭЦ-22. Об этом информирует пресс-служба "Технопромэкспорта".



Напомним, на минувшей неделе генерирующая компания направила на рассмотрение "Технопромэкспорта" проект мирового соглашения о погашении задолженности. Объединение, в свою очередь, подтвердило намерение урегулировать вопрос о долге с ТГК-1 во внесудебном порядке. Однако в "Технопромэкспорте" отметили, что разрешить вопрос станет возможным после перечисления денежных средств за выполненные объемы работ по строительству энергоблока N4 Южной ТЭЦ-22, упомянутые в исковом заявлении.



ОАО "ТГК-1" зарегистрировано в 2005г. С 1 ноября 2006г. межрегиональный производственный комплекс ТГК-1 действует как единое акционерное общество. Предприятие объединяет 55 электростанций в четырех субъектах РФ - Петербурге, Республике Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности в 2008г. снизилась в 2,36 раза по сравнению с предшествующим годом - до 1 млрд 16 млн 92 тыс. руб., выручка общества увеличилась на 18,9% и составила 33 млрд 589 млн 552 тыс. руб.



Компания "Технопромэкспорт" была создана в 1955г. Общество занимается строительством энергетических объектов, включая гидравлические, тепловые, геотермальные, линии электропередачи и подстанции. Суммарная установленная мощность введенных в эксплуатацию при участии компании энергообъектов в 50 странах мира превышает 86 млн кВт.