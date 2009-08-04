Чистая прибыль Морского порта Петербург по РСБУ в I полугодии достигла 21,6 млн руб. против убытка годом ранее.

Чистая прибыль ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2009г. достигла 21 млн 587 тыс. руб. против убытка за аналогичный период прошлого года в размере 7 млн 83 тыс. руб. Как сообщается в официальных материалах компании, убыток во II квартале 2009г. составил 20 млн 538 тыс. руб.

Морской порт Санкт-Петербург - преемник Ленинградского морского торгового порта. В группу компаний входят ЗАО "Первая стивидорная компания", ЗАО "Вторая стивидорная компания", ЗАО "Третья стивидорная компания", ЗАО "Четвертая стивидорная компания", а также сервисные предприятия. Чистая прибыль порта по РСБУ в I квартале 2009г. составила 42 млн 125 тыс. руб. против убытка за аналогичный период прошлого года в размере 7 млн 695 тыс. руб.