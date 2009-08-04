В Новгородской обл. двух предпринимателей обвиняют в неуплате налогов на общую сумму 2,3 млн руб.

В Новгородской области утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух руководителей обществ с ограниченной ответственностью, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов. Как передает пресс-служба Министерства внутренних дел РФ, предприниматели не уплатили налоги на общую сумму порядка 2 млн 300 тыс. руб. Действия обвиняемых квалифицированы в порядке ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).



В частности, генеральный директор ООО "Лимитед и Ко" уличен в неуплате НДС в размере 1 млн 881 тыс. руб. в период с октября 2007г. по декабрь 2007г.



Второй обвиняемый, руководитель ООО "Биотоп", не перечислил в бюджет свыше 500 тыс. руб.