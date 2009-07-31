Субсидии компаниям Петербурга на проведение мероприятий по развитию финансовых рынков в 2009г. составят 3 млрд руб.

Объем субсидии из бюджета Санкт-Петербурга организациям для проведения мероприятий по развитию финансовых рынков и финансовых институтов в 2009г. составит 3 млрд 2 млн 941,9 тыс. руб. Как передает пресс-служба комитета финансов горадминистрации, на состоявшемся 28 июля 2009г. заседании кредитного комитета были рассмотрены заявки и принято решение о предоставлении денежных средств 4 компаниям.



Субсидии предоставляются юридическим лицам для возмещения затрат при осуществлении мероприятий, связанных с подготовкой и проведением конференций, выставок и семинаров по развитию финансовых рынков, популяризации финансовых услуг, повышению финансовой грамотности населения Петербурга, подготовкой и размещением материалов в средствах массовой информации, подготовкой к изданию и распространению печатной продукции.