Морской порт Санкт-Петербург заключил договор с "Союзкомплектавтотрансом" на закупку оборудования на 41 млн руб.

Группа компаний "Морской порт Санкт-Петербург" заключила договор с ООО "Союзкомплектавтотранс" на закупку технологического оборудования на сумму более 41 млн руб. Как сообщает пресс-служба управляющей компании ОАО "Морской порт Санкт-Петербург", документ подписан в рамках реализации программы технического перевооружения группы.



В рамках соглашения до конца 2009г. на причалы Первой и Второй стивидорных компаний будет поставлено 9 автопогрузчиков Hyster грузоподъемностью 2 т, 8 т и 10 т. Оборудование позволит увеличить производительность при обработке грузов, а также снизить расходы на его техническое обслуживание и ремонт.



Напомним, с начала 2008г. для компаний группы были закуплены 12 дизельных вилочных погрузчиков фирмы "TCM" грузоподъемностью 2 т и 10 т и 6 автопогрузчиков Hyster, способных обрабатывать грузы весом в 4 т, 5 т и 8 т.



Морской порт Санкт-Петербург - преемник Ленинградского морского торгового порта. В группу компаний входят ЗАО "Первая стивидорная компания", ЗАО "Вторая стивидорная компания", ЗАО "Третья стивидорная компания", ЗАО "Четвертая стивидорная компания", управляющая компания ОАО "Морской порт СПб", а также сервисные предприятия. С 1 июля 2009г. полномочия единоличного исполнительного органа компаний группы компаний "Морской порт Санкт-Петербург" переданы ООО "Управление транспортными активами". Чистая прибыль порта по российским стандартам бухгалтерского учета в I квартале 2009г. составила 42 млн 125 тыс. руб. против убытка за аналогичный период прошлого года в размере 7 млн 695 тыс. руб.



ООО "Союзкомплектавтотрансом" является поставщиком складской техники, дистрибьютором ряда компаний-производителей погрузчиков, а также оказывает услуги по аренде и сервису погрузчиков. Компания представляет в России продукцию японской корпорации ТСМ, торговой марки Combilift, компании MAFI Transport-System GmbH.