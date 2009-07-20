Президентом "Tele2 Россия" назначен Д.Страшнов.

Президентом "Tele2 Россия" назначен Дмитрий Страшнов, сообщили в пресс-службе компании. Он сменит Донну Корднер, которая покидает компанию.

Ранее Д.Страшнов работал в качестве директора по операциям в "Tele2 Россия", вице-президентом и генеральным директором подразделения Consumer LifeStyle компании Philips в России, а также генеральным директором по продажам и маркетингу российского подразделения Electrolux Home Appliances.

Tele2 - альтернативный телекоммуникационный оператор в Европе, предоставляющий услуги связи в низкоценовом сегменте. Абонентская база группы Tele2 насчитывает около 24 млн абонентов в 11 странах, в том числе в России, Австрии, Франции, Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции. В Европе компания предлагает своим абонентам услуги мобильной и фиксированной телефонии, широкополосного доступа, передачи данных и кабельного телевидения. С 1996г. акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm. В России компания работает с 2003г. В настоящее время "Tele2 Россия" оказывает услуги мобильной связи стандарта GSM более чем 11 млн человек в 17 российских регионах.