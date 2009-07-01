МВД РФ: В России около 80% убийств совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

В России около 80% убийств совершаются в состоянии алкогольного опьянения, сообщил министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев, выступая на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. По его словам, половина убитых также в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения. По словам министра, в настоящее время на учете в милиции состоят более 0,5 млн "хронических алкоголиков и семейных дебоширов на почве пьянства". "За год от различных последствий воздействия алкоголя от болезни до дорожно-транспортных происшествий преждевременно гибнут около 750 тыс. жителей России", - подчеркнул он. "В нашей стране так или иначе связана с алкоголем каждая пятая смерть", - отметил Р.Нургалиев.

Накануне тревогу по поводу ситуации с пьянством в России выразил президент страны Дмитрий Медведев. Глава государства поручил правительству разработать программу по борьбе с алкоголизмом и другими вредными привычками.