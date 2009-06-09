Акции российских компаний торгуются сегодня разнонаправленно.

Торги на российском рынке акций начались сегодня с роста ведущих индексов в среднем на 1%. Однако во второй половине дня котировки большинства "голубых фишек" слегка скорректировались, индекс ММВБ ушел в отрицательную зону и по состоянию на 15:30 мск понизился на 0,16% - до 1118,54 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1099,2 пункта, что на 0,23% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.



На ФБ ММВБ дешевеют бумаги Газпрома (-0,07%), ЛУКОЙЛа (-0,34%), ГМК "Норильский никель" (-1,01%), ФСК ЕЭС (-1,97%), "Сургутнефтегаза" (-1,92%) и "Татнефти" (-2,48%). При этом довольно удачно складываются торги для акций Сбербанка (+0,72%), "Ростелекома" (+0,17%), "Уралкалия" (+0,71%) и "Северстали" (+1,59%). В РТС растут котировки ЛУКОЙЛа (+0,57%), Газпрома (+0,9%) и "Роснефти" (+1,25%).



Как отмечает аналитик компании NetTrader Богдан Зварич, в начале торгов российский рынок акций продемонстрировал позитивную динамику. Однако после первого получаса оптимизм на фондовых площадках иссяк и основные бумаги начали снижаться с достигнутых уровней. В 14:00 мск вышли данные по промышленному производству в Германии, которое снизилось больше ожиданий, но эта информация не сильно повлияла на динамику торгов. "В дальнейшем мы ожидаем тестирования уровня 1100 пунктов по индексу ММВБ. Движущие факторы на рынке те же: динамика западных площадок и цены на нефть. Из информационного фона стоит отметить выходящую в 18:00 мск статистику по индексу товарных запасов оптовой торговли за апрель в США", - заключил Б.Зварич.