ОАО "Ленинградсланец" реструктурирует просроченную задолженность по страховым взносам на сумму более 5 млн руб.

ОАО "Ленинградсланец" получило право на реструктуризацию просроченной задолженности по страховым взносам, а также начисленным пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на сумму более 5 млн руб. сроком на 1 год. По информации пресс-службы предприятия, основанием для заявления на реструктуризацию долга стал дефицит оборотных средств компании в первом квартале 2009г., вызванный отсутствием рынка сбыта продукции и вынужденным простоем с 11 января по 13 апреля этого года.

Кроме того, в мае 2009г. предприятие подало заявление в управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области на реструктуризацию задолженностей по земельному налогу. Однако предприятие получило отказ по причине отсутствия нормативного акта, регламентирующего порядок предоставления отсрочки в случае дефицита у предприятия оборотных средств для единовременного ее погашения.

ОАО "Ленинградсланец" основано в 1934г., является градообразующим предприятием города Сланцы Ленинградской области. Предприятие специализируется на добыче горючего сланца на территории Ленинградского месторождения, запасы которого оцениваются более чем в 1 млрд т. Убыток ОАО "Ленинградсланец" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2008г. сократился в 8 раз к данным аналогичного периода 2007г. и составил 8 млн 560 тыс. руб., выручка увеличилась на 33,7% - до 59 млн 98 тыс. руб.