Акционеры ОАО "КБ "Великие Луки банк" (Псковская обл.) одобрили допэмиссию акций объемом 20 млн руб.

Акционеры ОАО "КБ "Великие Луки банк" (Псковская область) на годовом собрании 22 мая 2009г. приняли решение об увеличении уставного капитала общества на 20 млн руб. путем размещения дополнительных акций, сообщается в материалах кредитной организации.



Банк выпустит 20 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. Ценные бумаги будут размещены по закрытой подписке в пользу председателя совета директоров КБ "Великие Луки банк" Сергея Слесарева.



ОАО "Коммерческий банк "Великие Луки банк" зарегистрировано в 1990г. Банк занимается оформлением кредитов для населения. Стоимость активов кредитной организации на 1 января 2009г. выросла на 37% по сравнению с началом прошлого года и достигла 747 млн 703 тыс. руб. Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2008г. увеличилась на 22,5% к уровню 2007г. и составила 16 млн 432 тыс. руб.