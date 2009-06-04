Глава группы компаний BP Т.Хейвард: Шаги РФ по национализации и резервированию ресурсов - новая форма протекционизма.

Глава группы компаний BP Тони Хейвард назвал шаги России по национализации и резервированию ресурсов новой формы протекционизма. Такое мнение он высказал сегодня, выступая на Петербургском экономическом форуме. По его словам, такая политика, с одной стороны, свидетельствует о стремлении к стратегическому развитию, а с другой - ограничивает иностранные инвестиции. "Полагаю, это в долгосрочном плане не что иное как протекционизм", - отметил он.

По мнению Т.Хейварда, с учетом предполагаемого вступления России в ВТО для страны наиболее экономически выгодным является либерализация доступа иностранных инвесторов, в том числе в энергетическую сферу. Снижение барьеров, по словам Т.Хейварда, в долгосрочной перспективе привнесет инвестиции и новые технологии, которых сейчас в России нет. "Протекционизм - это близорукость. Нужна свободная система связи", - подчеркнул он.