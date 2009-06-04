Х5 Retail Group ожидает прироста выручки в 2009г. на 25% за счет органического роста, сообщил журналистам главный исполнительный директор компании Лев Хасис. "Мы готовы пойти на некоторое снижение EBITDA по итогам года, но будем стараться, чтобы такой тренд не носил ощутимого характера", - отметил он, пояснив, что ощутимым в группе считают снижение маржи по EBITDA на 1%. "Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы все-таки такого снижения не произошло", - подчеркнул Л.Хасис.

По его словам, группа не исключает возможность привлечения новых займов, в том числе облигационных в 2009г. При этом он указал, что сейчас из общего размера кредитной линии, открытой ВТБ для Х5 Retail Group как системообразующего предприятия, компания использовала 2 млрд руб. "Мы ставим перед собой задачу искать не как таковые средства, а возможности удешевить заимствования", - сказал Л.Хасис.

Также он отметил, что планируется открыть по итогам года не менее 100 магазинов, включая 7 гипермаркетов, при этом 6 уже открыты.

Напомним, консолидированная чистая розничная выручка в 2008г. по МСФО выросла на 57% - до 8,3 млрд долл.

Х5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". На 31 марта 2009г. под управлением компании находилось 1 тыс. 144 магазина в Москве, Санкт-Петербурге и еще 39 городах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 886 магазинов "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер", 209 супермаркетов "Перекресток" и 49 гипермаркетов "Карусель". На 31 марта 2009г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 586. С мая 2005г. акции X5 Retail Group N.V. котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в виде глобальных депозитарных расписок (GDR). По состоянию на 30 июня 2008г. "Альфа-групп" владела 47,2% уставного капитала X5 Retail (в том числе 5% бумаг находится в сделке финансового РЕПО), менеджменту X5 Retail принадлежало 1,8%, основателям сети "Пятерочка" (включая Андрея Рогачева) - 23,1%. В свободном обращении находится 27,9% акций.

Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО, по аудированным данным, за 2008г. снизилась на 28% и составила 111,5 млн долл. Чистая выручка на основе консолидации выросла на 57% по сравнению с 2007г. в долларовом выражении и составила 8,4 млрд долл.