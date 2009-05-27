МРСК Северо-Запада 16 июня проведет аукцион по привлечению кредитов на общую сумму 2,3 млрд руб.

ОАО "МРСК Северо-Запада" 16 июня 2009г. проведет открытый аукцион на право заключения договоров на оказание финансовых услуг по открытию невозобновляемых и возобновляемых кредитных линий на общую сумму 2 млрд 300 млн руб. По данным пресс-службы компании, привлекаемые кредиты планируется направить на пополнение оборотных средств, в том числе ремонт энергооборудования. Аукцион будет проводиться по десяти лотам.

ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" обслуживает территорию семи регионов Северо-Западного федерального округа общей площадью 1 млн 586 тыс. кв. км с населением 6,69 млн человек. В состав МРСК с 1 апреля 2008г. в качестве филиалов входят распределительные сетевые компании "Архэнерго", "Вологдаэнерго", "Карелэнерго", "Колэнерго", "Комиэнерго", "Новгородэнерго" и "Псковэнерго". В I квартале 2009г. компания выполнила 917 договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям на общую мощность 22,4 МВт. Объем выручки от данного вида деятельности за указанный период составил около 41 млн руб. Чистая прибыль МРСК Северо-Запада по российским стандартам бухгалтерского учета в 2008г. составила 598 млн руб., выручка - 15 млрд 954 млн руб.