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Газпром: GDF Suez может войти в состав акционеров проекта "Северный поток" до конца лета 2009г.
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Газпром: GDF Suez может войти в состав акционеров проекта "Северный поток" до конца лета 2009г.
Санкт-Петербург и область, 19 мая 2009, 18:17
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Газпром: GDF Suez может войти в состав акционеров проекта "Северный поток" до конца лета 2009г.

Вхождение французской Gaz de France Suez (GDF Suez) в состав акционеров проекта газопровода "Северный поток" (Nord Stream) может произойти до конца лета 2009г., сообщил сегодня заместитель главы ОАО "Газпром" Александр Медведев. По его словам, в настоящее время проводятся переговоры по этому вопросу с другими акционерами, но уже есть предварительная договоренность, что GDF Suez получит долю в проекте за счет снижения долей немецких BASF и E.On. Сейчас создается рабочая группы по проведению данных процедур.

В декабре 2008г. GDF Suez на переговорах с Газпромом проявила интерес к вхождению в проект газопровода "Северный поток" в качестве миноритарного акционера. Как пояснял официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, французская компания предложила оплатить свое возможное вхождение в уставный капитал проектной компании денежными средствами. А.Медведев отмечал, что российский газовый холдинг намерен сохранить свои 51% в проекте, вхождение GDF Suez в число участников возможно за счет долей других акционеров - немецких BASF и E.On, которые владеют по 20%, и голландской N.V. Nederlandse Gasunie, владеющей пакетом в 9%. Начальник департамента внешнеэкономической деятельности Газпрома Станислав Цыганков в апреле с.г. сообщил, что началось "практическое обсуждение" вхождения в проект компании GDF Suez, в частности, стороны договариваются о размере доли, которая может быть уступлена в пользу французской компании. В конце апреля А.Медведев уточнил, что вхождение французской GDF Suez в проект может быть оформлено в ближайшее время.

В настоящее время GDF Suez является одним из основных будущих покупателей газа, который пойдет по газопроводу "Северный поток", законтрактовав до 2,5 млрд куб. м поставок в год. Кроме того, компания проявляла интерес к увеличению закупок газа через этот газопровод.

Проект "Северный поток" реализует компания Nord Stream AG, которая является совместным предприятием ОАО "Газпром" (51%), немецких концернов BASF и E.On (по 20%) и N.V. Nederlandse Gasunie (9%). Проложенный по дну Балтийского моря газопровод Nord Stream впервые обеспечит прямые поставки российского природного газа в Западную Европу. Сырьевой базой Nord Stream определено Штокмановское месторождение, лицензией на освоение которого владеет дочерняя компания Газпрома - ЗАО "Севморнефтегаз". Весь проект включает в себя строительство сухопутного участка по территории России (917 км) до Выборга, прокладку морского газопровода (1,2 тыс. км) через Балтику в немецкий г.Грайсвельд, а также двух веток газопровода по территории Германии - Opal и Nel (850 км). Nord Stream AG занимается реализацией проекта только морского газопровода, в РФ газопровод строит Газпром, в Германии - немецкие концерны. Объем инвестиций в морскую часть газопровода оценивается, по последним данным, в 7,4 млрд евро. Строительство сухопутного участка газопровода в РФ началось в декабре 2005г. К строительству морского участка Nord Stream протяженностью 1,2 тыс. км планировалось приступить сначала в 2008г., затем в июле 2009г., сейчас - в апреле 2010г. Проектная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м. Первая нитка морского газопровода мощностью 27,5 млрд куб. м будет введена в эксплуатацию в конце 2011г., вторая (тоже на 27,5 млрд куб. м) - в 2012г.

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